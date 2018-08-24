Починається принесення мощей святого Спиридона Триміфунтського в Росію

У п'ятницю 24 серпня починається принесення десниці (правої руки) святителя Спиридона Триміфунтського в Росію, яка до 15 жовтня побуває вперше у 12 регіонах країни.

Святиню доставлять з благословення патріарха Кирила з місця її постійного перебування – грецького острова Корфу, повідомляє сайт журналу "Фома".

Першим містом, куди доставлять мощі святителя 24 серпня, стане Краснодар, де вони будуть перебувати у Свято-Катерининському соборі до 29 серпня. У ці дні храм буде відкритий цілодобово.

У наступні дні святині можна вклонитися у Єкатеринбурзі, Красноярську, Кемерові, Тулі, Санкт-Петербурзі, Твері, Саратові, Чебоксарах, Ярославлі, Московській області і Москві.

Розклад перебування мощей у Росії, а також іншу корисну інформацію можна подивитися на спеціальному сайті.