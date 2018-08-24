Митрополит Онуфрій взяв участь у державних урочистостях з нагоди Дня Незалежності України

У 27-му річницю Незалежності України, 24 серпня, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій взяв участь у святковому заході, який відбувся у Софійському соборі столиці та відвідав військовий парад з нагоди Дня незалежності.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На урочистостях у Святій Софії також були присутні Глава держави Петро Порошенко з родиною, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, мер міста Києва Володимир Кличко, представники владних структур, релігійних організацій України.

На святкових заходах Архіпастиря супроводжували вікарій Київської Митрополії архієпископ Обухівський Іона та голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.

Блаженніший владика звернувся до присутніх з вітальним словом з нагоди державного свята.

«У цей святковий день ми щиро дякуємо Богу за великі милості, якими Господь обдарував і обдаровує весь український народ та кожного з нас зокрема, — зазначив Предстоятель УПЦ. — Ми молимося, щоб Господь допомагав нам гідно долати труднощі та негаразди, які зустрічаються на шляху нашого земного буття».

Він підкреслив, що для християн свобода — «це незалежність від гріха, це постійне перебування в любові до Бога і до ближнього».

«Людина, яка дотримується Заповідей Божих, яка живе в любові до Бога і ближніх, є справжнім патріотом та гідним громадянином своєї земної Вітчизни», — наголосив Його Блаженство.

Архіпастир побажав усім українцям сили, мудрості та натхнення у «благородній справі гармонійної розбудови нашої Української Держави, Держави, яка б була наповнена розумним достатком, миром та взаємоповагою, соборної Держави, в якій громадяни з різними культурами та світоглядами були б зібрані в один великий, красивий духовний букет, об’єднаний взаємною повагою і любов’ю».

Після урочистостей у Софійському соборі Його Блаженство у супроводі архієреїв відвідав військовий парад з нагоди Дня незалежності України.