Кам’янець-Подільський хресний хід УПЦ підходить до Почаєва

У день Преображення Господнього, 19 серпня, з Кам’янець-Подільського кафедрального собору, що на Хмельниччині, розпочалася молитовна хода до Свято-Успенської Почаївської лаври.

У ці дні паломники рухаються територією Тернопільської єпархії. Колону очолюють митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор та митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Митрополит Феодор разом із багатотисячною паствою з моменту виходу хресної ходи з Кам’янець-Подільської єпархії, несучи свій молитовний подвиг як дар Пресвятій Богородиці до дня свята Її пречистого Успіння.

Митрополит Сергій взяв участь у хресному ході, приєднавшись до чисельних паломників, що направляються до Почаївської обителі, на території ввіреної йому Тернопільської єпархії.

До Свято-Успенської Почаївської лаври віруючі мають намір дійти завтра, 25 серпня.

За багаторічну історію молитовний хід збирав тисячі паломників, які долали шлях від Кам’янець-Подільського до Почаєва у 210 км. Цього року у путь вирушило близько двадцяти тисяч. Велика частина вірян приєдналася до ходу пізніше. У хресному ході щорічно беруть участь прочани Кам’янець-Подільської, Чернівецької, Волинської, Одеської та інших єпархій УПЦ, а також паломники із закордону. Ще один хресний хід до Почаївської обителі вийшов 19 серпня з Вінницької єпархії.