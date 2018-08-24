Православна церква не бачить нічого поганого у трансплантації органів від померлих людей живим

Православна церква не бачить нічого поганого в трансплантації органів від померлих людей живим або взагалі у пересадки органів, якщо це може врятувати людину, яка перебуває у важкому стані.

Про це заявив у четвер патріарх Кирил у ході спілкування з учасниками ІІІ Міжнародного православного молодіжного форуму, повідомляє російське інформагентство.

"Потрібно відокремити прагнення людей лікувати недуги з використанням нових технологій, у тому числі і генних технологій, від прагнень людини удосконалити людську природу. От якщо ми лікуємо, у тому числі здійснюємо й імплантацію, то ніякого гріха тут немає. Якщо пересаджують органи від однієї людини до іншої, коли батьки жертвують нирку для дитини, — це ж великий подвиг! Якщо навіть беруться органи у померлої людини і рятується людина — як же можна сказати, що це погано? Це вже буде таке святенництво, що краще взагалі навіть не захаращувати такими думками свою голову", — сказав патріарх.

При цьому він попередив про небезпеку генної інженерії, коли мова йде про "так зване вдосконалення людської природи", про те, щоб "людина була кращою, сильнішою, могутнішою".

"Під пристойними приводами часто щось небезпечне впроваджується... Це буде гріховно, тому що це буде втручанням у задум Божий про людину", — сказав патріарх.

"А використовувати можливості генної інженерії для того, щоб лікувати, полегшувати страждання людей, — це можливо", — додав він.