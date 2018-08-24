У Харківській єпархії УПЦ відспівали загиблого поліцейського

У Харкові пройшло прощання зі старшим лейтенантом патрульної поліції, вбитим під час виконання службових обов’язків.

З благословення митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія клірик єпархії протоієрей Сергій Скубченко 22 серпня звершив відспівування старшого лейтенанта патрульної поліції Дмитра Кірієнка. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Понад тисячу правоохоронців прийшли на жалобну панахиду за загиблим колегою, щоб віддати мужньому патрульному останню шану, в тому числі заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич. Він повідомив, що за мужність і героїзм, проявлені інспектором патрульної поліції, він посмертно нагороджений відзнакою МВС “За відвагу в службі”.

Нагадаємо, 29-річний інспектор патрульної поліції Дмитро Кірієнко загинув у ніч на 20 серпня під час перестрілки біля будівлі Харківської міськради. Стрілка – 47-річного Олександра Пояркова – застрелили. Злочинець встиг також важко поранити одного з охоронців міськради і обстріляти автомобіль, що проїжджав мимо, у якому знаходилося троє людей. Пізніше з’ясувалося, що за кілька годин до перестрілки Поярков розстріляв свою 42-річну дружину. Її тіло знайшли вдома близькі сім’ї.