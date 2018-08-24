Православних Ужгорода запрошують на спілкування зі священиками на позабогослужбових зустрічах.

З благословення керуючого Мукачівською єпархією, архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора у всіх храмах Ужгорода проводитимуться відкриті позабогослужбові зустрічі духовенства та вірян. Під час діалогу відбуватиметься живе спілкування на задану тему за яким слідуватиме формат бесіди: «питання-відповідь», повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

У неділю, 19 серпня, на свято Преображення Господнього, на приході храму Святого Архангела Михаїла села Кучава уперше відбулася така позабогослужбова зустріч на тему: “Про загробне життя та молитовне поминання померлих”.

Теми найближчих зустрічей: «Де шукати причини наших хвороб?», «Церковний погляд на нетрадиційне лікування», «Як повинен виглядати домашній іконостас?», «Чи прощаються мені гріхи, якщо я каюся вдома, а не в храмі?» та інші.

З розкладом та місцем проведення зустрічей можна ознайомитися тут.