У Святогірській лаврі почалися урочистості на честь преподобного Іоанна Затворника – шанованого подвижника обителі

У Святогірській лаврі 23 серпня розпочалися урочистості на честь преподобного Іоанна Затворника.

Преподобний Іоанн, Затворник Святогірський — найбільш шанований подвижник Свято-Успенської Святогірської лаври. Цього угодника Божого знають далеко за межами його рідної обителі, повідомляється на сайті Лаври.

Богослужіння святкового дня почалися з малої вечірні, відслуженої в Успенському соборі. Там же відбувалося святкове всенічне бдіння.

На час свята чесні мощі преподобного Іоанна Затворника розташували на місці центрального аналоя, посеред храму.

Найбільш урочисту частину святкової служби — полієлей— очолив митрополит Святогірський Арсеній, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Під час полієлею всі молільники прикладалися до чесних мощей і до ікони преподобного Іоанна Затворника і помазувалися святим єлеєм.

Вночі в Успенському соборі відбувалася полуношниця.

Сьогодні, 24 серпня, у Святогірській лаврі триватимуть святкові богослужіння на честь святого. Рання Божественна літургія у Покровському храмі розпочнеться о 4.30. По закінченні Божественної літургії відбудеться хресний хід з іконою та мощами преподобного Іоанна Затворника на монастирську площу.