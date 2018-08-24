Православним назвали фундаментальну ідею щастя

Щастя і добро майже синоніми - це важлива фундаментальна ідея, яка повинна увійти в нашу плоть і кров.

Про це сказав Патріарх Кирил у четвер, 23 серпня, на зустрічі з молоддю в ході Міжнародного православного форуму, повідомляє patriarchia.ru.

«На шляху до щастя ми проходимо різні етапи свого зростання, формування власного світогляду. Кожен вік, кожна історична епоха накладають на формування цього поняття свій відбиток. Тим не менш, цілком очевидно, що щастя залежить від нашого вибору. Нам постійно доводиться стикатися з вибором — вибором професії, вибором освіти, вибором друзів. Але якщо говорити про найважливіше, то мова йде про вибір між добром і злом. Чому так? А тому що щастя і добро — це синоніми», - зазначив Патріарх.

Він також пояснив, що не може бути людського щастя у співіснуванні зі злом, тому що зло руйнує людську особистість: «Зло — від диявола, а там, де диявол, нема життя, там смерть».

Патріарх Кирил також закликав молодь творити добро і відмовлятися від ідей, які можуть вивести на «хибний шлях».

«Ось те, що всі ми повинні сприйняти розумом і серцем — не може бути щастя без добра. Якщо хочете, це гасло всього життя. І тому, якщо хтось пропонує вам інший шлях до щастя, яке не включає в себе досягнення добра, зростання в добрі, то це помилковий шлях. Відмовляйтеся від нього, не ведіться на цю спокусу», - сказав він.