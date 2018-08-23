Православних закликають до «розумної стриманості» при використанні гаджетів

Патріарх Кирил заявив, що сучасна цивілізація "створює засоби і способи тотального контролю над людською особистістю" і у зв'язку з цим закликав молодь до «розумної стриманості» при використанні гаджетів і мережі Інтернет.

Про це він сказав у четвер на зустрічі з учасниками ІІІ Міжнародного православного молодіжного форуму, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Зараз у кожного є гаджет. І вже давно відомо, що це не така проста річ: що через гаджети збирають інформацію про людину, вона потім десь зберігається, і ми не знаємо, де вона виявиться... І дуже багато вчених попереджають: будьте обережні, через цей прилад легко відстежувати ваше життя», — сказав патріарх.

За його словами, в умовах поступового відходу суспільства від традиційних цінностей і заміни їх цінностями, які «зручні і приємні», «дуже легко створити систему, якою легко керувати масами».

«Сучасна цивілізація створює засоби і способи тотального контролю над людською особистістю», — констатував патріарх.

Він зауважив, що, переглядаючи іноді дискусії в інтернеті, вражається, «як людина вивертає все своє нутро назовні, наче у сповідальниці знаходишся».

При цьому Патріарх Кирил підкреслив, що аж ніяк не вважає, що треба взагалі відмовитися від використання інтернету і гаджетів, проте у всьому цьому, за його словами, повинні бути розумність і стриманість.

У зв'язку з цим патріарх процитував уривок з Євангелія, де Христос, звертаючись до своєї пастви, закликає їх "не метати свого бісеру перед свинями", щоб вони «не обернулися і не розтерзали вас».

«Потрібно залишати свій особистий простір досить закритим, щоб через вторгнення у нього ніхто не міг би заподіяти вам шкоди... Не потрібно віддавати свою душу " нікому, окрім Бога», — підсумував патріарх.