У Донському монастирі відбудеться музичний фестиваль на честь принесення Донської ікони

У Донський монастир Москви 31 серпня з Третьяковської галереї принесуть Донську ікону Божої Матері. На честь цієї події 1 вересня в обителі відбудеться музичний фестиваль, у якому візьмуть участь відомі та молоді групи.

Чудотворний образ за традицією принесуть в обитель з нагоди престольного свята, ікона пробуде у монастирі до 3 вересня, повідомляє сайт Донського монастиря.

Святиня буде знаходитися у Великому соборі Донського монастиря з 31 серпня до 3 вересня. Весь цей час перед нею будуть звершуватися молебні з читанням акафісту.

1 вересня у Великому соборі Донської обителі відбудеться Літургія, а ввечері у сквері перед монастирем почнеться музичний фестиваль.

На музичному святі з сольною програмою виступить син кубинського революціонера Леопольдо Моралеса, засновник реггі-групи «Jah Division» Герберт Моралес, а також російський композитор, співак і клавішник Андрій Козловський.

Також у концерті візьмуть участь: проект «Гаразд» Володимира Кожекіна, група «Ключова» і володар премій хіт-параду «Нашого Радіо» у номінаціях «Група року» і «Альбом року», хедлайнер головних російських музичних фестивалів група «25/17» зі спеціальною акустичною програмою.