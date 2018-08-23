У Запоріжжі 30 серпня православні молитимуться про зниклих безвісти

З благословення митрополита Луки 30 серпня в запорізькому Свято-Миколаївському жіночому монастирі буде відслужено молебень перед іконою Божої Матері «Віднайдення загиблих» про зниклих безвісти.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, саме цього дня відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Початок богослужіння о 9.00.

За офіційною статистикою Нацполіції, упродовж 2017 року до територіальних підрозділів Нацполіції надійшло 8124 повідомлення про зникнення дітей. З них 48 так і залишаються не розшуканими. Загалом за 2017 рік було зареєстровано більше 35 тисяч зниклих дітей і дорослих. Лише 34 тисяч людей було розшукано. Причому, серед зниклих безвісти жертвами злочинів стали 86 людей. Уже у поточному році до територіальних органів поліції надійшло 2937 заяв та повідомлень тільки про зникнення дітей. Не розшуканими залишаються 57 дітей.