У День незалежності в усіх храмах УПЦ молитимуться за мир в Україні та український народ
13:34, 23 серпня 2018Православ`я
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У День незалежності України в усіх храмах УПЦ молитимуться за мир в Державі та її народ / news.church.ua
У 27-му річницю незалежності України, 24 серпня, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія в усіх храмах та монастирях Української Православної Церкви будуть звершені особливі молебні.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Духовенство та віряни Української Православної Церкви піднесуть молитви за Україну, мир у державі та український народ.
Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіальним Преосвященним УПЦ.
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