У День незалежності в усіх храмах УПЦ молитимуться за мир в Україні та український народ

13:34, 23 серпня 2018
Православ`я
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У День незалежності України в усіх храмах УПЦ молитимуться за мир в Державі та її народ / news.church.ua

У 27-му річницю незалежності України, 24 серпня, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія в усіх храмах та монастирях Української Православної Церкви будуть звершені особливі молебні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Духовенство та віряни Української Православної Церкви піднесуть молитви за Україну, мир у державі та український народ.

Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіальним Преосвященним УПЦ.

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