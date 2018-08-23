У Польщі православні капелани звершили 13-кілометровий хресний хід з хрестами

Перше міжнародне військове паломництво на святу гору Грабарку, в якій взяла участь офіційна делегація УПЦ, очолювана головою військового відділу Володимир-Волинської єпархії протоієреєм Олексієм Шараном, відбулось 17 - 19 серпня.

Капелани і військові подолали 13 км із хрестами та піднесли спільну молитву, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на kapelan.org.ua.

Зокрема, Хресний хід розпочався 17 серпня зі спільної молитви за Божественною літургією в храмі м. Семятичі (Польща), яку очолив Православний Ординарій війська Польського архієпископ Георгій у співслужінні сонму військового духовенства. На богослужінні були присутні делегації різних служб - військові, прикордонники, митники, пожежники, лісники, внутрішні війська, поліція - з України, Молдови, Білорусі, Румунії, Чехії, Словаччини, Бельгії.

Після паломники, взявши хрести, вирушили 13-кілометровим шляхом до гори Грабарки. Як зазначили у прес-службі Синодального військового відділу УПЦ, разом з усіма шлях долали архієпископ Георгій, генерал війська Польського (заступник Міністра оборони) та велика кількість представників офіцерського складу.

Наступного дня, 18 серпня, у храмі на вершині святої гори було звершено Божественну літургію, яку очолив владика Георгій. Після святкового богослужіння протоієрей Олексій Шаран висловив слова подяки приймаючій стороні та передав дарунок від голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії із Збройними Силами України митрополита Августина – ікону Божої Матері «Зимненська».

По завершенні паломництва українська делегація повернулася на Батьківщину.