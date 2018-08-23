Які сни бачили святі (рос.)

Как мы обычно относимся ко сну? В общем-то, потребительски. Приехать домой после сложного дня, поужинать и сразу в кровать - забыться, расслабиться, отдохнуть. А для святых сон - особое состояние, в котором Бог порой приоткрывал им будущее, утешал их, помогал принять правильное решение. Иными словами, «богоустремленное» внутреннее состояние святых отражалось на том, что они видели в ночной тишине. Это был уникальный опыт богообщения, который нам недоступен.

ПРОРОЧЕСКИЙ СОН: ИАКОВ, ВНУК АВРААМА

Часто в Ветхом Завете Бог общался с праведниками через сновидения, символически приоткрывая им решающие минуты будущего спасения, то есть события, связанные с воплощением Иисуса Христа.

Так, однажды Иакову пришлось сбежать из дома. Родной брат обиделся на него и угрожал расправой. И вот на привале по пути в Междуречье ему приснился удивительный сон.

Он увидел лестницу, которая была настолько длинной, что от земли доходила до неба. По ней спускались и поднимались ангелы. И затем Бог, оставаясь невидимым, обратился к праведнику со словами: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака… Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему… Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. Когда Иаков проснулся, то в изумлении промолвил: Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал!»

Этот сюжет, по мысли Церкви, содержит в себе два пророчества. Одно из них предрекало то, что потомки Иакова - иудейский народ - образуют на этом месте свое государство и будут проповедовать единобожие. Второе - что между Небом и землей появится духовная лестница, благодаря рождению Иисуса Христа, который есть и Бог, и человек. Образ небесного в Нем соединился с образом земного. В этом контексте «потомство» Иакова - это прообраз Новозаветной Церкви.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ СОН: МУЧЕНИЦА ПЕРПЕТУЯ

Увиденный сон мог служить утешением и укреплением для будущего мученика. Он мог принести надежду на то, что боль и последующая кончина претерпеваются не зря.

Страдания мученицы Перпетуи (смерть около 203 года) описаны в одном из древнейших документов - мученическом акте. По форме это подлинные официальные протоколы судов. А иногда - записи христиан, которые присутствовали на этих судах. Немалая часть мученических актов дошла до наших дней и хранится сейчас в библиотеке Ватикана.

Документ, описывающий подвиги мученицы Перпетуи, начинается с указания на очередную волну гонений на христиан в крупном городе того времени - Карфагене (территория современного Туниса) по указу императора Септимия Севера. Мученица вместе со многими другими верующими была арестована. Перед ней возникла тяжелейшая дилемма. С одной стороны, она желала оставаться верной Христу до самого конца. С другой - ее отец, только что похоронивший свою жену, умолял дочь не оставлять его в полном одиночестве, ведь вместе с ней был арестован и ее брат Сатир. Можно было прямо или хотя бы только на словах отречься от Христа ради сохранения своих жизней. Однако Перпетуя осталась непреклонной.

Начались долгие дни тюремного заключения. Вместе со святой в одной камере томился ее брат. Терзаясь пред наступающим допросом, который мог сопровождаться пытками и казнью, он просил сестру помолиться Богу, чтобы Он приоткрыл им будущее. Смогут ли они дойти до конца?

Однажды ночью святая увидела сон, наполненный необыкновенными образами. Перед ней возвышалась золотая лестница. Она поднималась от земли до неба (сложно не уловить здесь связь со сновидением Иакова) и была уставлена разнообразными препятствиями, а у ее подножия стоял ужасный дракон. Перпетуя увидела, как ее брат бесстрашно прошел мимо чудовища и начал подниматься все выше и выше. Преодолев свой страх, она последовала за ним. Когда же они наконец достигли вершины, там - на небесах - мученики увидели Христа в образе пастуха, который предложил девушке выпить молока - удивительно сладкого на вкус.

Перпетуя проснулась. Во рту будто бы и вправду чувствовалось что-то сладкое. Это сновидение укрепило будущих мучеников и придало им решимости.

Начались допросы, безуспешные попытки склонить христиан к отречению. Последовал смертный приговор.

Накануне казни мученица увидела еще один символический сон. Она оказалась на арене, где перед ней стоял воинственный эфиоп. Он угрожал ей расправой, и святой пришлось вступить с ним в схватку, в которой она вышла победительницей. Проснувшись, Перпетуя сказала заключенным с ней христианам, которые, оставшись в живых, донесли эти слова: «Меня утешило это видение, ибо оно, хотя и предсказывало мне борьбу, но вместе с тем уверяло меня в победе». На этом заканчивается документ о ее мученических страданиях. Дальнейшее известно со слов очевидцев.

Их казнили на гладиаторской арене, натравив диких зверей. Как и открылось в сновидении Перпетуи, первым взошел на невидимую лестницу ее брат Сатир — его растерзал леопард. Мученица же, израненная животными, осталась в живых. Тогда палач отсек ей голову. Невидимый дракон вновь отступил от подножия лестницы, и она последовала за своим братом.

Так сновидение стало действительностью.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОН: ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

Юношеский нигилизм, буйный нрав, нравственное декадентство - все эти черты были присущи этому человеку, который в будущем станет святым. Радикальный поворот произошел после некоторой череды будто бы случайных событий и особенного, «педагогического», сна.

Преподобный Ефрем Сирин (306 – 373), известный всему христианскому миру как величайший подвижник и богослов, в юности был человеком прямо противоположных устремлений. Он дрался со своими сверстниками, предавался блудным помыслам, несколько раз был близок к тому, чтобы совершить самое настоящее преступление. Такая жизнь привела юношу к мысли о том, что все в этом мире происходит случайно, без какого бы то ни было божественного усмотрения. Иными словами, молодой Ефрем - настоящий нигилист IV века. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы однажды… он не заснул.

Случилось так, что юноша по просьбе родителей отправился за город по делам. Он заночевал в лесу вместе с одним пастухом, и, пока они спали, волки напали на овец, пасущихся неподалеку, и растерзали их. Наутро растерянный пастух рассказал о случившемся хозяевам стада, но они не поверили ему, решив, что это Ефрем навел воров. Ни в чем не повинный юноша предстал перед судом.

Во время слушаний по его делу привели другого человека - горожанина, которого обвиняли в прелюбодеянии с замужней женщиной. Судья решил отложить разбирательство, а обоих подозреваемых распорядился пока заключить в темницу. В итоге в одной камере оказалось три человека: горожанин, который якобы прелюбодействовал, Ефрем и земледелец, которого обвиняли в убийстве. Все они были невиновны.

Судья явно не спешил приступать к расследованию, так что они томились в темнице уже целую неделю. Наконец, на восьмую ночь Ефрему приснился сон, в котором некто явился ему и сказал: «Будь благочестив и уразумеешь Промысл. Перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал за свою жизнь. Тогда на своем примере убедишься, что арестованные с тобою люди страдают сейчас не несправедливо, хотя и невиновны в преступлениях, которые им вменяют».

Проснувшись, Ефрем стал вспоминать, какая несправедливость могла случиться по его вине. Ему припомнился случай, когда ради забавы ночью он выгнал из загона беременную корову нищего крестьянина. Несчастное животное совсем окоченело от холода и стало легкой добычей для хищного зверя. Он вдруг понял, что, возможно, по его вине какой-то человек оказался разорен или даже умер голодной смертью. Тогда святой рассказал товарищам по несчастью о своем сновидении, исповедав перед ними поступок. Узники, слушая его, сами погрузились в размышления. Горожанин вспомнил, как за взятку он стал соучастником клеветы на одну женщину, которую пытались обвинить в прелюбодеянии. А земледелец рассказал, как однажды видел утопающего в реке человека, но стушевался и прошел мимо. Значит, не без вины они виноватые. Значит, их заточение - воздаяние. Втроем они пережили глубокое раскаяние.

На следующую ночь некий голос вновь обратился к Ефрему и обещал ему и его сокамерникам освобождение от клеветы.

Так и случилось. На следующее утро другой судья внимательно рассмотрел их дела, и они оказались на свободе.

ФИЛОСОФСКИЙ СОН: СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Его сны с самого детства отражали внутреннее устремление пронести через всю жизнь чистоту сердца и ума.

Святитель Григорий Богослов (329 – 389) был человеком, как сейчас бы сказали, очень тонкой душевной организации. Недаром в конце жизни, когда он буквально сбежал с константинопольской кафедры в свое фамильное имение («Прощай, кафедра, - это завидная и опасная высота!», - сказал тогда святой), то остаток дней посвятил поэтическому творчеству. Он всегда мечтал о тишине уединения, в которой только и возможно «сосредоточиться в Боге»: в молчании молиться, размышлять о Творце, нести подвиг поста.

В детстве будущий епископ воспитывался в заботе и любви. Но, быть может, самое значительное событие, которое во многом предопределило строй его последующей жизни, связано с необыкновенным, можно даже сказать философским, сновидением.

В автобиографических заметках святитель пишет, что однажды во сне перед ним предстали две прекрасные девушки в белых одеждах. На его вопрос, кто они, он услышал: «Одна из нас - Чистота, а другая - Целомудрие». И добавили: «Соедини ум твой с нашими сердцами и светильник твой с нашими светильниками, и мы тебя… поставим пред сиянием бессмертной Троицы». Святой проснулся с твердым намерением следовать словам, услышанным во сне. Уже тогда он решил не связывать себя брачными узами, чтобы всю жизнь посвятить созерцательной жизни философа и молитвенному общению с Богом.

СУДЬБОНОСНЫЙ СОН: СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)

Рука отяжелела - не может подписать документ, который оставит неизгладимый след в судьбе человека. Это дело священника, которому предъявлялось множество обвинений, содержание их нам не известно. Духовная консистория (особый совещательный орган Синодальной эпохи, который находился в ведении правящего архиерея) подала святителю Филарету Дроздову (1783 – 1867), митрополиту Московскому, прошение о запрещении священника в служении. С точки зрения церковного судопроизводства - наказание самое тяжелое. Документ лежит на столе перед святителем. Но он так и не решается подписать его.

Ночью ему снится сон. Под окнами его келии собралась целая толпа людей - разных чинов и возрастов. Они страшно шумят, требуют чего-то именно от него. Святитель подходит к окну и пытается узнать, что им всем нужно. «Оставь нам священника, не отстраняй его!» - слышится в ответ.

После пробуждения митрополит решает вызывать к себе провинившегося, чтобы рассмотреть его дело лично.

— Какие ты имеешь за собой добрые дела, открой мне, - обратился к священнику Филарет.

— Никаких, владыка. Достоин наказания.

— Поминаешь ли ты усопших?

— Как же, владыко; да у меня такое правило: кто подаст раз записочку, я уж постоянно на проскомидии вынимаю по ней частицы, так что и прихожане ропщут, что у меня проскомидия дольше Литургии, а я уж иначе не могу.

Услышав это, святитель Филарет наконец догадался, что за толпа во сне шумела под его окном. Это были люди, которых поминал священник.

Святой серьезно поговорил с провинившимся и рассказал ему о своем сновидении. Митрополит ограничился мягким наказанием, переведя священника на другой приход.

Говорили, что после этого случая тот священник начал вести примерный образ жизни и никогда больше не попадал под церковный суд.

Сон оказался судьбоносным - в прямом смысле этого слова.

***

Продолжать говорить о сновидениях святых можно долго. Важно обратить внимание на другое: Церковь крайне настороженно относится к сновидениям и категорически запрещает заниматься толкованием снов. Даже духовно опытные, смиренные молитвенники и подвижники иногда прямо просили Бога избавить их от явлений ангелов и святых. Трезвое восприятие себя и своих грехов, понимание, что потусторонний мир неслучайно закрыт от нас, в этой жизни должны быть для нас прививкой от нездорового интереса и мистического восприятия сновидений.

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