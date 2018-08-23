Незрячі волиняни відвідали Почаївську лавру

За участі священика та матеріальної підтримки Володимир-Волинської єпархії УПЦ члени Ковельського відділення УТОС мали можливість звершити дводенне паломництво до Почаївської Успенської лаври.

Паломники з вадами зору взяли участь у лаврських богослужіннях, приступили до таїнств Сповіді та Причастя, вшанували святині обителі та поспілкувалися з братією Лаври, повідомляє сайт Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Людей з інвалідністю супроводжував протоієрей Роман Марчук, клірик храму Почаївської ікони Божої Матері.

Такі паломництва є вже традиційними і слугують одним із засобів духовної підтримки і пастирської опіки людей з обмеженими можливостями, повідомляє прес-служба єпархії.