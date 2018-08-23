До Регентського духовного училища при Зимненському монастирі прийняли на навчання дев'ятьох студенток

У новоствореному Регентському духовному училищі при Святогорському Зимненському жіночому монастирі відбулися вступні екзамени та прийняті на навчання перші учениці.

За результатами вступних іспитів до Регентського духовного училища зараховано на перший курс дев’ять абітурієнток, повідомляється на сайті обителі.

Зранку другого дня вступних екзаменів у головному храмі монастиря було відслужено молебень на початок доброї справи, який звершив керуючий Володимир–Волинською єпархією УПЦ митрополит Володимир разом зі священиками обителі.

Пізніше розпочався усний іспит, на котрому були присутні настоятельниця обителі ігуменя Стефана, духовенство монастиря, а також Петро Микитович Бойчук – директор Луцького педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Василь Андрійович Шкоба – завідувач відділення музичного виховання Луцького педагогічного коледжу, методист, викладач вищої категорії та майбутні викладачі училища.

Протягом другого дня вступної кампанії абітурієнтки склали усний екзамен з Біблійної історії, а також продемонстрували навички володіння церковнослов’нською мовою та читання православних молитов напам’ять. Особлива увага зверталась на вміння володіти голосом та музичним слухом. Також абітурієнтки виконали церковний або народний піснеспів.