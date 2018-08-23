У Київській духовній академії проводять набір на православно-катехізаторські курси

Православно-катехізаторські курси при Київській духовній академії проводять набір православних християн на трирічні курси для вивчення православного богослов'я та церковного мистецтва.

Прийом документів проводиться з 1 по 16 вересня у Києво-Печерській лаврі, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

Документи приймаються на наступні відділення: катехізаторське, церковного співу, богослужбового статуту і читання, іконописне, золотошвейне, сестринсько-волонтерське.

Більш детально про православно-катехізаторські курси можна дізнатися тут.