У Київській духовній академії проводять набір на православно-катехізаторські курси
10:42, 23 серпня 2018Православ`я
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Православно-катехізаторські курси при Київській духовній академії проводять набір / pravoslavie.ru
Православно-катехізаторські курси при Київській духовній академії проводять набір православних християн на трирічні курси для вивчення православного богослов'я та церковного мистецтва.
Прийом документів проводиться з 1 по 16 вересня у Києво-Печерській лаврі, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.
Документи приймаються на наступні відділення: катехізаторське, церковного співу, богослужбового статуту і читання, іконописне, золотошвейне, сестринсько-волонтерське.
Більш детально про православно-катехізаторські курси можна дізнатися тут.
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