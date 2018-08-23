У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень у Запоріжжі помоляться про зниклих безвісти
09:44, 23 серпня 2018Православ`я
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У Запоріжжі помоляться про зниклих безвісти / hramzp.ua
Міжнародний день жертв насильницьких зникнень відзначається у світі 30 серпня.
З благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки цього дня у Свято-Миколаївському жіночому монастирі Запоріжжя буде відслужений молебень до ікони Божої Матері «Взыскание погибших» про зниклих безвісти. Про це повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.
Початок богослужіння о 9.30. Запрошуються всі бажаючі вознести молитви про зниклих безвісти людей.
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