У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень у Запоріжжі помоляться про зниклих безвісти

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень відзначається у світі 30 серпня.

З благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки цього дня у Свято-Миколаївському жіночому монастирі Запоріжжя буде відслужений молебень до ікони Божої Матері «Взыскание погибших» про зниклих безвісти. Про це повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.

Початок богослужіння о 9.30. Запрошуються всі бажаючі вознести молитви про зниклих безвісти людей.