Всеукраїнський День пам`яті загиблих працівників органів внутрішніх справ відзначали у середу, 22 серпня. Цього дня у храмах УПЦ по всій Україні відбулися панахиди за загиблими співробітниками правоохоронних органів.

Цього дня у Свято-Покровському храмі Ужгорода звершили панахиду за спочилими працівниками правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов`язків, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Керуючий Мукачівською єпархією митрополит Феодор підкреслив важливість високого служіння сучасної поліції, та побажав правоохоронцям благословіння у подальших благих і добрих справах.

Пам'ятний день почався з поминального богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Дніпра, де настоятель собору протоієрей Ярослав Денека та соборний клір звершили панахиду за покійними героями.

Під склепінням храму помолитися та віддати пам'ять героям зібралися представники регіональної та міської влади, керівники та співробітники відомства, ветерани правоохоронних органів, педагоги і студенти університету внутрішніх справ, сім'ї загиблих, близькі, друзі та колеги по роботі. Наприкінці заупокійного богослужіння загиблим правоохоронцям закону була проголошена «Вічна пам'ять!».

Цього ж дня на Соборній площі Дніпра поруч зі Спасо-Преображенським кафедральним собором біля Меморіалу загиблим солдатам відбулися урочисті заходи, присвячені Дню пам'яті працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Під час покладання квітів, яке супроводжувалося траурним набатом соборних дзвонів, поіменно згадали кожного, хто віддав своє життя за мир, спокій і безпеку в суспільстві.

У день пам'яті правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків, у херсонських храмах відбулися заупокійні служби. Про упокій загиблих співробітників були звершені панахиди біля меморіального комплексу поблизу храму на честь праведного воїна флотоводця Феодора (Ушакова), що при Головному Управлінні національної поліції в Херсонській області та у храмі на честь сорока мучеників Севастійських, який знаходиться при Управлінні патрульної поліції.

Також молитви за упокій загиблих співробітників підносилися у всіх храмах УПЦ під час звершення Божественної Літургії.