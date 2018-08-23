У Чернігові відзначили день пам’яті святителя Філарета та преподобного Лаврентія Чернігівських

У день пам’яті святителя Філарета, Архієпископа Чернігівського, та преподобного Лаврентія Чернігівського, 22 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Чернігова відбулася святкова Божественна літургія.

Урочисте богослужіння у день свята очолив Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, участь у ньому взяв Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після закінчення богослужіння відбувся хресний хід навколо храму з мощами святих.

Архієпископ Климент був удостоєний відзнаки Чернігівської єпархії на честь преподобного Лаврентія Чернігівського.