У Чернігові відзначили день пам’яті святителя Філарета та преподобного Лаврентія Чернігівських
00:40, 23 серпня 2018Православ`я
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Після богослужіння відбувся хресний хід навколо храму з мощами святих / orthodox.cn.ua
У день пам’яті святителя Філарета, Архієпископа Чернігівського, та преподобного Лаврентія Чернігівського, 22 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Чернігова відбулася святкова Божественна літургія.
Урочисте богослужіння у день свята очолив Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, участь у ньому взяв Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.
За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Після закінчення богослужіння відбувся хресний хід навколо храму з мощами святих.
Архієпископ Климент був удостоєний відзнаки Чернігівської єпархії на честь преподобного Лаврентія Чернігівського.
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