Православні в Америці відзначили свято Преображення (фото)

Православні по всій Америці відзначили свято Преображення Господнього.

У неділю, 19 серпня, у свято Преображення Господнього, єпископ Сіетлійський Феодосій, перший вікарій Східно-Американської єпархії, очолив урочисті богослужіння в Миколаївському соборі міста Сіетла, повідомляє сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

Цього ж дня настоятель Іоанно-Предтеченського собору у Вашингтоні, очолив служіння в ньому Божественної літургії, по закінченню якої було звершено традиційне освячення плодів.

У свято Преображення Господнього архієпископ Сан-Франциський і Західно-Американський Кирил очолив урочистості з нагоди престольного свята Спасо-Преображенського собору в Лос-Анджелесі. Під час молебного співу з хресним ходом навколо храму було звершено освячення плодів та пам'ятної дошки, присвяченої сотій річниці мученицької кончини святих Царствених Страстотерпців. По закінченні богослужіння соборним сестринством була запропонована трапеза.