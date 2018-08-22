На Міжнародному фестивалі монастирських подвор'їв ченці розкриють секрети іконопису та монастирської кухні

На подвор'ї Новоспаської обителі в селі Сумарокове Московської області 8 вересня відбудеться IV Міжнародний фестиваль монастирських подвор'їв «Подвор'я в селі Сумарокове».

На гостей фестивалю чекає насичена і цікава програма, повідомляє "Монастирський вісник".

На монастирському ярмарку можна буде придбати продукцію подвор'їв кількох монастирів, а також кращих фермерів і сироварів. У рамках заходу «Свято врожаю» будуть представлені досягнення овочівництва і рослинництва, численні «смаколики».

На фестивалі будуть розгорнуті ряди-майстерні, де можна взяти участь у майстер-класах або придбати вироби народних умільців і майстрів. Серед гостей – гончарі, ковалі й інші ремісники.

На учасників чекають традиційні народні конкурси, вікторини, змагання та цінні призи. Бажаючі зможуть піднятися на повітряній кулі, щоб з висоти пташиного польоту побачити храми подвор'я і його околиці, а також покататися на конях і собачих упряжках.

На кулінарних шоу учасники зможуть дізнатися рецепти і секрети приготування страв у кращих монастирських шеф-кухарів, ознайомитися з процесом приготування монастирського хліба і традиціями народного чаювання. Самоварні поляни будуть пригощати гостей традиційними трав'яними чаями.

У дерев'яному храмі на території подвор'я можна буде спостерігати роботу іконописців, ознайомитися із традиційним способом приготування фарб.

Бажаючі також зможуть придбати «Іменну цеглинку», зробивши пожертвування на відновлення зруйнованої дзвіниці Іоанно-Предтеченського храму подвор'я.