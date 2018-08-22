Патріарх Варфоломій відклав розгляд "українського питання"

Церковне зібрання, на якому, ймовірно, будуть обговорювати питання автокефалії Української церкви, відклали на місяць.

Засідання Синоду Вселенського патріархату було перенесено з вересня на жовтень. Про це в середу, 22 серпня, повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела в церковному середовищі.

Зазначається, що засідання мало відбутися 10 вересня, і існувала висока ймовірність, що українське церковне питання було б вирішено саме на ньому. Тепер його рішення треба чекати щонайменше до жовтня (орієнтовні нові дати Синоду - 9-11 жовтня).

Разом із тим, як і планувалося раніше, 1-3 вересня в Стамбулі відбудеться Синаксис - збори всіх архієреїв Константинопольської православної церкви на чолі з патріархом Варфоломієм. Перед цим у Вселенського Патріарха Варфоломія призначена зустріч із предстоятелем РПЦ Патріархом Кирилом (31-го серпня на Фанарі).

Ще раніше відбудеться плановий Синод, однак на ньому "українське питання" до обговорення не заплановано.

В експертних церковних колах вважають, що на Синаксис - збори константинопольських архієреїв, напевно, будуть обговорювати питання автокефалії української та македонської церков. Однак рішення з цих питань — це прерогатива не Синаксису, а Синоду.

Видання відзначає, що якщо засідання Синодів проходять більш-менш регулярно, то Синаксис збирається вкрай рідко (останній раз - три роки тому).