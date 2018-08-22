У Толзькому монастирі тисячі вірян молилися перед древнім чудотворним образом

У день обрітення Толзького образу Божої Матері, 21 серпня, у Свято-Введенському Толзькому жіночому монастирі відбулися урочистості з нагоди престольного свята обителі.

Тисячі вірних молилися цього дня перед древнім чудотворним образом на Божественній літургії, яку очолив митрополит Ярославський і Ростовський Пантелеімон. По закінченню Божественної літургії відбувся хресний хід у кедровий гай, створений у XVI столітті в період правління царя Іоанна Грозного, повідомляє «Монастирський вісник».

На місці порятунку Толзької ікони був звершений молебень. Цього дня кедровий гай і всі храми обителі мали можливість відвідати усі паломники.

Напередодні у Свято-Введенський Толзький жіночий монастир з Ярославля за багаторічною традицією відбувся хресний хід. Частина шляху хрестохідці подолали на теплоході.