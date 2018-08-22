У Толзькому монастирі тисячі вірян молилися перед древнім чудотворним образом

20:12, 22 серпня 2018
Православ`я
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У Свято-Введенському Толзькому монастирі відбулися урочистості з нагоди святкування Толзької ікони Божої Матері / yareparhia.ru

У день обрітення Толзького образу Божої Матері, 21 серпня, у Свято-Введенському Толзькому жіночому монастирі відбулися урочистості з нагоди престольного свята обителі.

Тисячі вірних молилися цього дня перед древнім чудотворним образом на Божественній літургії, яку очолив митрополит Ярославський і Ростовський Пантелеімон. По закінченню Божественної літургії відбувся хресний хід у кедровий гай, створений у XVI столітті в період правління царя Іоанна Грозного, повідомляє «Монастирський вісник».

/ yareparhia.ru

На місці порятунку Толзької ікони був звершений молебень. Цього дня кедровий гай і всі храми обителі мали можливість відвідати усі паломники.

/ yareparhia.ru

Напередодні у Свято-Введенський Толзький жіночий монастир з Ярославля за багаторічною традицією відбувся хресний хід. Частина шляху хрестохідці подолали на теплоході.

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