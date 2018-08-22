Для православних волонтерів відкриють курси помічників лікарняних священиків

Для православних волонтерів 6 жовтня відкриють курси помічників лікарняних священиків РПЦ.

За підсумками навчання слухачі курсів будуть розподілятися в лікарняні установи як волонтерів, повідомляє patriarchia.ru.

Навчання на курсах помічників лікарняних священиків триватиме протягом трьох місяців, заняття будуть проходити один раз в тиждень. Їх проводитимуть лікарняні священики, психологи, сестри милосердя. У програму входять лекції та семінари на теми православного розуміння страждання, розвитку навичок спілкування з пацієнтами та їх близькими, вивчення специфіки соціальної та духовної допомоги в лікарні.

Перше заняття в рамках курсів проведе єпископ Орєхово-Зуєвський Пантелеімон. Також зі слухачами курсів зустрінеться автор книги «Розлуки не буде», психолог, лікар-рефлексотерапевт Фредеріка де Грааф, яка багато років пропрацювала в хоспісах Росії та Англії. Вона розповість про розвиток емпатії та навичок спілкування із важкохворими і вмираючими людьми.

Серед вимог до слухачів курсів — вища освіта, регулярна участь у церковних Таїнствах, вік від 25 до 50 років. Також бажано наявність у кандидата постійного духівника.