Православні звершать 600-кілометровий велопробіг, присвячений 1030-річчю Хрещення Русі

Міжєпархіальний велопробіг православної молоді «Дорога до храму» стартував 21 серпня.

Перед стартом велопробігу митрополит Нижегородський і Арзамаський Георгій звершив молебень перед початком усякого доброго діла, повідомляє patriarchia.ru.

Велопробіг, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі, пройде за маршрутом: Нижній Новгород – Богородськ – Ворсма – Павлово – Муром – Кулебакі – Ардатов – Дівеєво – Хисткі – Лукоянів – Почінкі – Саранськ.

У день його учасники долатимуть від 50 до 70 кілометрів. Загалом велосипедисти проїдуть майже 600 кілометрів. Велоколонна розбита на ланки, в кожній з яких є координатор, той, хто задає напрямок і замикає.

Паломники на велосипедах побувають у храмах і монастирях, візьмуть участь у богослужіннях, проведуть екологічні акції (прибирання сміття в лісах і на берегах річок), допоможуть парафіям у відновленні храмів і прибиранні території, відвідають місцеві музеї і пам'ятки, зустрінуться з правлячими архієреями та молодіжним активом єпархій.

У рамках велопробігу, у зв'язку зі скорботною датою 100-річчя мученицької загибелі Царствених страстотерпців, у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівеївському монастирі буде звершено богослужіння.

У велопробігу, який триватиме до 26 серпня, беруть участь 55 чоловік.