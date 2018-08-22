У Ніжині православні молились перед Толгською іконою Богородиці

У день свята Толгської ікони Пресвятої Богородиці 21 серпня архієпископ Климент звершив Божественну літургію у Введенському жіночому монастирі Ніжина. Про це повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ. За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Наприкінці богослужіння відбувся хресний хід і молебень перед шанованою іконою Пресвятої Богородиці.

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