У Ніжині православні молились перед Толгською іконою Богородиці

15:30, 22 серпня 2018
Православ`я
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Православні молились перед Толгською іконою Богородиці / orthodox.cn.ua

У день свята Толгської ікони Пресвятої Богородиці 21 серпня архієпископ Климент звершив Божественну літургію у Введенському жіночому монастирі Ніжина.

Про це повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

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За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Наприкінці богослужіння відбувся хресний хід і молебень перед шанованою іконою Пресвятої Богородиці.

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