В УПЦ вважають, що влада проявляє вибірковість у захисті прав віруючих

Заступник Голови ВЗЦЗ УПЦ прокоментував офіційну заяву МЗС щодо перешкоджання будівництву храму УГКЦ в Білій Церкві.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сторінку протоієрея Миколая Данилевича у Facebook.

Влада проявляє вибірковість у підході до релігійних організацій, зазначив священик. Він висловив здивування у зв’язку з офіційним коментарем МЗС України щодо перешкоджання будівництву храму УГКЦ в Білій Церкві, в якій інцидент названий «проявом розпалювання міжрелігійної ворожнечі» і «посяганням на свободу совісті та віросповідання».

«А де ж подібного змісту коментарі МЗС, коли був напад в ніч з 28 на 29 липня на храм св. Спиридона Триміфунтського у м. Києві, де я служу настоятелем? Де відповідні коментарі, коли захоплювали, починаючи з 2014 року й дотепер декілька десятків храмів УПЦ на Західній Україні й били та викидали наших людей на вулицю? Взагалі, за ці 4 роки було дуже багато подібних приводів тільки в УПЦ, щоб наше МЗС робило подібні заяви», - підкреслив протоієрей Миколай.

Він задається питанням чи системне беззаконня проти храмів, парафій і вірних УПЦ не «шкодить міжнародному авторитету нашої держави», як йдеться в заяві МЗС.

«Чи не шкодить Україні, не є посяганням на свободу совісті і не є розпалюванням міжрелігійної ворожнечі? Лише поодинокі випади проти греко-католиків шкодять іміджу України?», - пише заступник Голови ВЗЦЗ.

«Якщо захищати, то всіх, а як ні, то краще мовчати взагалі. На лице вибірковий підхід солідного державного органу до релігійних організацій», - наголосив протоієрей Миколай Данилевич.

17 серпня у Білій Церкві невідомі зруйнували місце, відведене для будівництва греко-католицького храму. Представники УГКЦ звернулися до правоохоронних органів для розслідування інциденту.