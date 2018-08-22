Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій висловив співчуття з приводу загибелі поліцейського

У ніч на 20 серпня було скоєно напад на мерію Харкова, внаслідок якого було вбито співробітника патрульної поліції Дмитра Кириєнка.

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій висловив співчуття з приводу загибелі правоохоронця, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

«Від себе особисто та від імені духовенства Харківської єпархії дозвольте висловити співчуття з приводу загибелі при виконанні службового обов’язку поліцейського Дмитра Кириєнка. Завдяки мужності і гідності працівників поліції забезпечується правопорядок в нашому суспільстві», - йдеться у листі до начальника Головного управління Національної поліції України в Харківській області генерала поліції 3-го рангу Бехи О.

«Молимося за упокій душі новопреставленого Дмитра в оселі Отця Небесного, де спочивають душі праведних», - зазначив митрополит Онуфрій.

Дмитру було 29 років. Без чоловіка та батька залишилася дружина та 2-річна донечка.