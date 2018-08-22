Біля Свято-Троїцької Сергієвої лаври планують створити масштабний Центр православної культури

Масштабний Центр православної культури планують створити у підмосковному Сергієвому Посаді, неподалік від Свято-Троїцької Сергієвої лаври.

Планований Центр буде містити музей, Патріаршу бібліотеку з цінними рукописами, молодіжний центр, представництво Помісних Православних Церков та багато іншого, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Проект проходить стадії узгодження. Це буде грамотний, сучасний і дуже технологічний проект, націлений на розкриття духовного та історичного змісту цього міста, що виникло навколо Троїце-Сергієвої лаври", — розповів голова Експертної ради РПЦ з церковного мистецтва, архітектури та реставрації протоієрей Леонід Калінін.

Як зазначив отець Леонід, сам монастир при цьому ніяк не буде порушений, «а, навпаки, збереже свою недоторканність, оскільки частина музейної експозиції можна буде вивести у більш зручну сучасну будівлю».

На думку отця Леоніда, створення подібного Центру допоможе перенаправити потоки туристів і дозволить їм ближче познайомитися із російською культурою та історією.

"Жодного нового храму побудовано не буде — у місті їх достатньо. А ось поле із західної сторони Лаври, звідки відкривається чудовий вид на монастир, буде використовуватися для багатолюдних богослужінь під відкритим небом — на свята, присвячені Сергію Радонезькому, до Лаври традиційно стікаються на богослужіння десятки тисяч паломників", - додав священик.