У Київському міському консультативно-діагностичному центрі освятили обладнання МРТ

У вівторок, 21 серпня, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія благочинний Оболонського благочиння УПЦ протоієрей Володимир Терещук освятив нове обладнання для МРТ у Київському міському консультативно-діагностичному центрі.

На сьогодні у медичному закладі знаходиться найкраще обладнання для МРТ в Києві, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

Під час чинопослідування були піднесені молитви також за директора центру Тетяну Савченко та усіх співробітників Центру, яким священик побажав Божої допомоги у лікуванні пацієнтів.