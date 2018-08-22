У Київському міському консультативно-діагностичному центрі освятили обладнання МРТ

02:11, 22 серпня 2018
Православ`я
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 У Київському міському консультативно-діагностичному центрі освятили обладнання МРТ / mitropolia.kiev.ua

У вівторок, 21 серпня, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія благочинний Оболонського благочиння УПЦ протоієрей Володимир Терещук освятив нове обладнання для МРТ у Київському міському консультативно-діагностичному центрі.

На сьогодні у медичному закладі знаходиться найкраще обладнання для МРТ в Києві, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

Під час чинопослідування були піднесені молитви також за директора центру Тетяну Савченко та усіх співробітників Центру, яким священик побажав Божої допомоги у лікуванні пацієнтів.

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