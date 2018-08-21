Православні Білорусі зустріли мощі святої великомучениці Параскеви

Велику Святиню — ковчег із часткою мощей святої великомучениці Параскеви П'ятниці італійський єпископ Локрі і Джераче Франческо Олива доставив у Свято-Петро-Павлівський собор Гомеля 18 серпня.

Святиню урочисто зустрів архієпископ Гомельський і Жлобинський Стефан, а жителі та гості Гомеля отримали можливість молитовно вклонитися святій, просячи для себе і своїх близьких здоров'я як душевного, так і тілесного. Про це повідомляє офіційний портал БПЦ.

Свята Параскева здавна користувалася на Русі особливою любов'ю і шануванням як помічниця у землеробських працях і жіночих турботах. Їй моляться про заступництво сімейного вогнища, у подружньому безплідді, а також про гідних наречених.