Завершився Всеукраїнський хресний хід УПЦ з мощами 10 святих цілителів

Завершився Всеукраїнський хресний хід з мощами десяти святих цілителів шпиталями та лікарнями в яких проходять лікування військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань України.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на Синодальний військовий відділ УПЦ.

Напередодні свята Преображення Господнього, біля храму Всіх святих воїнів, що у київському парку Перемоги, святині зустрічав голова Військового відділу митрополит Августин.

Разом із духовенством та парафіянами владика відслужив подячний молебень та ще раз підніс до Господа молитви за мир в Україні та скоріше одужання воїнів.