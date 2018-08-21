Завершився Всеукраїнський хресний хід УПЦ з мощами 10 святих цілителів
18:05, 21 серпня 2018Православ`я
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Завершився Всеукраїнський хресний хід з мощами святих цілителів / kapelan.org.ua
Завершився Всеукраїнський хресний хід з мощами десяти святих цілителів шпиталями та лікарнями в яких проходять лікування військовослужбовці Збройних сил та інших військових формувань України.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на Синодальний військовий відділ УПЦ.
Напередодні свята Преображення Господнього, біля храму Всіх святих воїнів, що у київському парку Перемоги, святині зустрічав голова Військового відділу митрополит Августин.
Разом із духовенством та парафіянами владика відслужив подячний молебень та ще раз підніс до Господа молитви за мир в Україні та скоріше одужання воїнів.
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