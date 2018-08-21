У Запоріжжі священик УПЦ привіз кавуни вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації
17:33, 21 серпня 2018Православ`я
810 0
У Запоріжжі священик УПЦ привіз кавуни вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації / hramzp.ua
У дні святкування Преображення Господнього, 20 серпня, силами парафіян Свято-Георгіївського храму протоієрея Олександра Афоніна в Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації (колишній обласний притулок) привезли кавуни.
Батюшка розповів дітям про свято й побажав їм здоров'я, успіхів у новому навчальному році, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Притулок розрахований на 80 осіб. Хлопці не можуть перебувати в центрі понад три місяці. Основний контингент - це підлітки 12-16 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter