У Запоріжжі священик УПЦ привіз кавуни вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації

У дні святкування Преображення Господнього, 20 серпня, силами парафіян Свято-Георгіївського храму протоієрея Олександра Афоніна в Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації (колишній обласний притулок) привезли кавуни.

Батюшка розповів дітям про свято й побажав їм здоров'я, успіхів у новому навчальному році, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Притулок розрахований на 80 осіб. Хлопці не можуть перебувати в центрі понад три місяці. Основний контингент - це підлітки 12-16 років.