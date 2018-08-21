У столичному Введенському монастирі православні відзначили день пам'яті преподобної Димитри Київської
14:46, 21 серпня 2018Православ`я
225 0
У Введенському монастирі відзначили день пам'яті преподобної Димитри Київської / facebook.com/varsonofii
У день пам'яті преподобної Димитри Київської, засновниці Введенського монастиря, 21 серпня, була звершена Божественна літургія в цій обителі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук архієпископ Бородянський Варсонофій.
Літургію очолив архієпископ Городницький Олександр у співслужінні з представниками єпископату, духовенства обителі та гостей.
За богослужінням була піднесена молитва про мир в Україні.
Після закінчення літургії було звершено молебень перед мощами преподобної Димитри Київської та хресний хід.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter