У столичному Введенському монастирі православні відзначили день пам'яті преподобної Димитри Київської

У день пам'яті преподобної Димитри Київської, засновниці Введенського монастиря, 21 серпня, була звершена Божественна літургія в цій обителі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук архієпископ Бородянський Варсонофій.

Літургію очолив архієпископ Городницький Олександр у співслужінні з представниками єпископату, духовенства обителі та гостей.

За богослужінням була піднесена молитва про мир в Україні.

Після закінчення літургії було звершено молебень перед мощами преподобної Димитри Київської та хресний хід.