У Соловецькому монастирі розповіли про хід ремонтно-реставраційних робіт

У Соловецькому монастирі йдуть ремонтно-реставраційні роботи об'єктів основного монастирського комплексу.

Як повідомляє patriarchia.ru, у Спасо-Преображенському соборі були проведені роботи зі створення системи опалення для підтримки температурно-вологісного режиму в центральному об'ємі собору й у цокольному поверсі, прокладені електричні кабелі для системи опалення. У вівтарній частині зроблена підлога.

У кутових вежах собору відновлені іконостаси.

У верхньому поверсі будівлі влаштований храм на честь ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі», відтворені конструкції його п'яти глав.

Також тривають роботи у трапезному комплексі й у галереї. Вже відновлено приміщення монастирської бібліотеки.

Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил 20 серпня відвідав Соловецький монастир. Він провів робочу нараду з питань розвитку Соловецького архіпелагу й ознайомився з результатами проведених робіт.