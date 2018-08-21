У духовних школах УПЦ триває вступна кампанія

У понеділок, 20 серпня, у стінах Волинської духовної семінарії розпочалась вступна кампанія для абітурієнтів 2018-2019 навчального року.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, у перший день іспитів майбутні вихованці духовної школи написали екзаменаційні письмові роботи на одну із запропонованих приймальною комісією тем. Після обіду абітурієнти склали вступні іспити з предметів Церковного співу та Церковнослов’янської мови.

Під час вступної кампанії абітурієнти проживають у приміщенні Волинської духовної семінарії та мають змогу ознайомитись із особливостями семінарського життя та поспілкуватись із викладачами духовної школи Волині.

В Одеській духовній семінарії вступні іспити відбулися 15 та 16 серпня, за результатами яких буде сформовано перший курс вихованців духовної школи.

Екзаменаційна програма складалася з іспитів зі Святого Письма Старого і Нового Завіту, Основ Православної віри, історії Церкви та богослужіння. Перевірялися навички церквовного співу і читання церковнослов’янською мовою. Крім цього всі абітуріенти пройшли співбесіду з адміністрацією семінарії.

На початку серпня в Київських духовних школах підбили підсумки вступної кампанії.

Терміни вступних іспитів у решті закладів вищої освіти УПЦ можна дізнатися за посиланням.