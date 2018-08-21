У Покровському Хотькові монастирі вшанували пам'ять святителя Митрофана Воронезького

Вчора, 20 серпня, у Покровському Хотькові ставропігійному жіночому монастирі молитовно зустріли престольне свято — пам'ять святителя Митрофана Воронезького.

Його ім'ям названа надбрамна церква над Південними воротами обителі, повідомляє "Монастирський вісник".

Рання Божественна літургія була звершена у храмі свт. Митрофана, пізня — в Покровському соборі монастиря.

У 2018 році виповнилося 185 років з часу заснування надбрамного храму обителі на честь свт. Митрофана Воронезького, прославленого у лику святих у 1832 році. Храм Покровського Хотькова монастиря став одним із перших храмів, присвячених свт. Митрофану.

Церква була освячена 29 червня 1833 року святителем Філаретом (Дроздовим), який окормляв Хотьків монастир у XIX столітті.