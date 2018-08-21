Паломницький центр УПЦ випустив фільм «Легенди грецьких островів»
07:49, 21 серпня 2018Православ`я
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Паломницький центр УПЦ випустив фільм «Легенди грецьких островів» / youtube.com / Паломницький Центр УПЦ
Паломницький центр УПЦ випустив фільм «Легенди грецьких островів».
Телевізійний нарис про п'ять островів грецького архіпелагу: Егіну, Евбеї, Тинос, Андрос і Патмос знятий ТРК "Глас" за підтримки Паломницького центру "Солунь" і Паломницького центру Української Православної Церкви. Про це повідомляється на youtube-каналі Паломницького центру УПЦ.
Автор сценарію і оператор фільму - Олександр Ворсин. Режисер - Олександр Подольський.
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