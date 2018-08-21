Паломницький центр УПЦ випустив фільм «Легенди грецьких островів»

Паломницький центр УПЦ випустив фільм «Легенди грецьких островів». Телевізійний нарис про п'ять островів грецького архіпелагу: Егіну, Евбеї, Тинос, Андрос і Патмос знятий ТРК "Глас" за підтримки Паломницького центру "Солунь" і Паломницького центру Української Православної Церкви. Про це повідомляється на youtube-каналі Паломницького центру УПЦ. Автор сценарію і оператор фільму - Олександр Ворсин. Режисер - Олександр Подольський.

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