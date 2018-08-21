На гірці над Звіринецьким монастирем встановили новий поклінний хрест-голгофу
06:34, 21 серпня 2018Православ`я
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Освячений хрест був встановлений на підставу-гологфу / zvcaves.com.ua
У день Преображення Господнього, 19 серпня, на гірці над Звіринецьким монастирем, на місці дореволюційного храму, оновили поклінний хрест-голгофу.
Після святкової Божественної Літургії намісник обителі, єпископ Іванківський Касіян з духовенством обителі і парафіянами здійснив хресний хід з молебнем на освячення новоспорудженого хреста, повідомляє сайт Звіринецького монастиря.
Освячений хрест був встановлений на підставу-гологфу.
На гірці над Звіринецьким монастирем встановили новий поклонний хрест-голгофу / zvcaves.com.ua
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