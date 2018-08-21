У Латвії відбувся 20-й покаянний хресний хід з Риги у Спасо-Преображенську пустинь

З міста Риги від храму Нерукотворного Образу Спасителя 17 серпня розпочався 20-й щорічний хресний хід з шанованим списком Пресвятої Богородиці «Достойно єсть», який попрямував у Спасо-Преображенську пустинь, що в містечку Валгунде, під Єлгавою.

Перед початком Хресного ходу був звершений молебень, який з благословення Митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра, звершив Єпископ Єлгавський Іоанн, вікарій Ризької єпархії. Про це повідомляє сайт Латвійської Православної Церкви.

У завершенні молебню перед іконою Пресвятої Богородиці «Достойно єсть» була прочитана молитва і проспівано величання.

Єпископ Іоанн передав від імені Митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра його Святительське благословення і побажав сил та Божої допомоги в цьому покаянному ході.

Після окроплення учасників Хресного ходу святою водою, під спів тропаря «Достойно єсть» шанована ікона «Достойно єсть» була піднята віруючими і почався Хресний хід.

Весь шлях покаянного Хресного ходу, протяжністю понад 42 км, паломники пройшли зі співом різних молитов і надією на допомогу і заступництво Пресвятої Богородиці.

Серед учасників Хресного ходу було багато молоді і батьків з маленькими дітьми.

Хресний хід, організований Латвійською Православною Церквою, закликає захистити країну від стихійних та інших лих.