На Запоріжжя прибуває Молченська чудотворна ікона Богородиці

До Запорізької єпархії Української Православної Церкви прибуває велика православна святиня – Молченська чудотворна ікона Божої Матері.

Урочиста зустріч святині відбудеться у Покровському архієрейському соборі Запоріжжя 29 серпня о 17.00, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Молченська чудотворна ікона Божої Матері є святинею Молченського Печерського жіночого монастиря міста Путивля, який розташований у північній частині Сумської області.

Пресвята Богородиця покрила святим омофором Путивльську землю, з'явившись чудесним чином на болоті Молчі 1 жовтня (за новим стилем) 1405 року.

Молченська Богородиця іменується Цілителькою. Цариця Небесна являє безліч чудес і зцілень тим, хто молиться з вірою перед чудотворним образом. І як помічено, особливу благодать ікона має допомагати хворим онкологічними захворюваннями. Є свідчення зцілень. Також ікона допомагає у навчанні.