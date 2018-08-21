У день свята Тригірської ікони Божої Матері, 20 серпня, у Тригірському монастирі на Житомирщині відзначили престольне свято.

Божественну літургію у Спасо-Преображенському Тригірському чоловічому монастирі Житомирської єпархії Української Православної Церкви очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон, повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

Наприкінці богослужіння та хресної ходи навколо храму, митрополит Симеон привітав керуючого Житомирською єпархією митрополита Никодима, намісника монастиря, духовенство та вірян зі святом, побажавши заступництва Пресвятої Богородиці.