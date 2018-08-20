На Київщину прибула Пісчанська ікона Божої Матері

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія до храму на честь ікони Божої Матері "Віднайдення загиблих" міста Вишневе прибула чудотворна Пісчанська ікона Божої Матері.

Духовенство храму на чолі з протоієреєм Георгієм Іващуком та благочинним Вишнівського благочиння протоієреєм Василієм Русинкою урочисто зустріли святиню, вклонилися іконі та звершили читання акафіста, повідомляє сайт Київської єпархії УПЦ.

Святиню доставили для поклоніння віруючих з Ізюмської єпархії.

До 26 серпня щодня перед іконою буде звершуватись акафістний спів перед чудотворною іконою. Початок богослужіння о 16.00.

Чудотворна Піщанська ікона Богоматері явилася у 1754 році в селі Піски Харківської губернії (нині район міста Ізюм) святителю Іоасафу, єпископу Білгородському. З образом пов'язані численні зцілення віруючих.