РПЦ прославила у лику священномучеників священика і його дочку, розстріляних більшовиками у 1919

У день свята Преображення Господнього, 19 серпня, у місті Воткінську (Удмуртська Республіка Росії) відбулася Божественна літургія з чином прославлення священномученика Миколая Чернишова і його дочки Варвари.

Богослужіння відбулося при великому скупченні віруючих під відкритим небом на площі біля Благовіщенського собору, у якому колись служив сам священномученик Миколай. Після Літургії духовенством було звершено молебний спів воткинським новомученикам, повідомляє сайт журналу "Фома".

Протоієрей Миколай Чернишов народився у 1853 році в селі Стрийський завод (нині місто Воткінськ) у родині священика. Отримавши духовну освіту і прийнявши сан, служив священиком Благовіщенського собору, а також був благочинним Воткинської і Галевської волостей.

Займався активною просвітницькою і громадською діяльністю: читав лекції в Громадському зібранні, боровся з пияцтвом в народі. За старанні труди з викладання у народних школах протягом 25 років він нагороджений орденом Святої Анни 3 ступеня.

У роки Російсько-Японської війни отець Миколай бере активну участь у роботі місцевого комітету Товариства Червоного Хреста, за що був нагороджений срібною медаллю за Російсько-Японську війну.

Священик рано овдовів і проживав зі своєю молодшою донькою Варварою, яка вирішила присвятити себе служінню Богу і людям. Після закінчення вищих жіночих курсів у Казані Варвара Чернишова працювала у Воткінську вчителем.

Під час Іжевсько-Воткінського антибільшовицького повстання 1918 року протоієрей Миколай ревно виконував свій душпастирський обов'язок, продовжуючи опікуватися і наставляти свою паству. Його дочка працювала як сестра милосердя, доглядаючи за пораненими. Після придушення повстання більшовиками протоієрей Миколай не залишив міста, як багато хто, хто брав участь у повстанні, і був заарештований. Його дочка добровільно пішла на муки разом з батьком.

Святі були розстріляні 2 січня 1919 року (за новим стилем). Після того, як місто ненадовго було звільнено армією Колчака, городяни відшукали тіла новомучеників і поховали за вівтарем Преображенського храму на Нагірному цвинтарі Воткінська. Місце поховання зберігалося у таємниці віруючими і було відкрито лише у 1990-х роках.

Постановою Священного Синоду (Журнал № 6), засідання якого відбулося 7 березня в Даниловому монастирі в Москві, протоієрей Миколай Чернишов та його дочка Варвара включені до Собору новомучеників і сповідників Руської Церкви.