У Запорізькому Покровському соборі в День Незалежності України відбудеться літургія 12 мовами

З благословення митрополита Луки в Покровському архієрейському соборі міста Запоріжжя буде звершена Божественна літургія, на якій єктенії звучатимуть не лише традиційною церковнослов'янською мовою, але й мовами народів, які населяють Запорізьку область.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Під склепінням собору прозвучать церковнослов'янська, українська, білоруська, російська, болгарська, польська, чеська, грецька, німецька, українська, англійська й ассирійська мови.

Очолить богослужіння митрополит Лука.

Після звершення інтернаціональної Божественної літургії відбудеться загальноміський молебень за Україну.

Подячні молебні з нагоди Дня незалежності України будуть відслужені в усіх храмах єпархії.

Початок Божественної літургії о 9.00. Початок подячного молебню в 11.00.