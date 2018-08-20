На Житомирщині православні молились перед Тригірським образом Богородиці

У день свята Тригірської ікони Божої Матері, 20 серпня, у Спасо-Преображенському Тригірському чоловічому монастирі Житомирської єпархії Української Православної Церкви відбулась літургія. Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ. Наприкінці богослужіння та хресного ходу навколо храму, митрополит Симеон привітав керуючого Житомирською єпархією митрополита Никодима, намісника монастиря, духовенство та вірян зі святом, побажавши заступництва Пресвятої Богородиці.

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