Усі представники Сербської Православної Церкви з Косово і Метохії закликали владу не розділяти край

Усі представники духовенства Сербської Православної Церкви, які служать і живуть у Косово і Метохії (КіМ), підписали заклик до влади Сербії відмовитися від варіанту з територіальним розмежуванням краю між сербами й албанцями.

Про це повідомляє російське інформагентство.

Під документом, опублікованим на офіційному сайті Рашсько-Призренської єпархії (покриває КіМ – ред.), стоять підписи 120 ченців і черниць і 70 парафіяльних священиків, усіх, хто представляє СПЦ у краї. Раніше з таким закликом виступив член Священного синоду єпископ Рашсько-Призренський Теодосій.

«КіМ зі своєю 1,5 тисячею сербських церков, монастирів, об'єктів спадщини та пам'ятників сербської культури є невіддільною частиною Сербії, і збереження цієї частини країни не є питанням національної ідеології і міфології, не території, а є суть нашого церковно-народного буття й існування, що нас як Церкву Божу і живу Христову Церкву століттями зберігало тут», - йдеться у заклику духовенства.

«Ймовірним розділенням, розміном території або «розмежуванням між сербами і албанцями» на суверенній території Сербії велика частина нашого народу в КіМ автоматично буде віддана на милість і немилість тим, хто досі не показали готовність поважати наші права. При такому небажаному розвитку ситуації є велика небезпека, що ми станемо жертвами погрому, подібно до того, що був у березні 2004 року або під тиском і тихим терором будемо примушені до виселення», - зазначено у зверненні.