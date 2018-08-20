Представник РПЦ та протестанти зі Швейцарії обговорили спільне святкування 2000-річчя Воскресіння Христового

У свято Преображення Господнього, 19 серпня, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон зустрівся з групою християнських діячів із Швейцарії.

У складі делегації - пастор Євангельської реформованої церкви кантону Во Мартін Хеггер, керівник швейцарського відділення товариства «Молодь з місією» (YWAM) і директор організації «Jesus Celebration 2033» Олів'є Флері, активіст проекту «Jesus Celebration 2033» Жеральд Бела, повідомляє patriarchia.ru.

У зустрічі взяв участь співробітник Секретаріату ВЗЦЗ з міжхристиянських відносин Ф. Чемпіон.

У ході бесіди було обговорено низку питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, гості з Швейцарії розповіли митрополиту Іларіону про проект «Jesus Celebration 2033», який передбачає спільне святкування християнами різних конфесій 2000-річчя Воскресіння Христового. Голова ВЗЦЗ, у свою чергу, поділився своїми міркуваннями щодо цього проекту та розповів про значення свята Воскресіння Христового для Православної Церкви.

Після закінчення зустрічі гості з Швейцарії були присутні в храмі за Божественною літургією.