Грузинський Патріарх нагадав про важливість Преображення та закликав віруючих підвищувати духовність

Ми повинні просити у Бога сили для того, щоб йти до досконалості.

З такими словами звернувся Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II до пастви під час святкової служби, повідомляє "Супутник-Грузія".

"Людина постійно перебуває в русі, піднімається вгору й опускається вниз. Попросимо Господа, щоб він дав нам силу йти сходами до досконалості. Це необхідно. Наші предки багато робили для піднесення духовності. Ми живемо у важкий час, коли добро пригнічується і на перший план виходить зло", - сказав Ілія II.

"Ми маємо стати гідними преображення", - додав він.

У зв'язку зі святом Преображення Господнього святкові служби пройшли у всіх церквах Грузії.