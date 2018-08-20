Грузинський Патріарх нагадав про важливість Преображення та закликав віруючих підвищувати духовність
11:37, 20 серпня 2018Православ`я
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Грузинський Патріарх / sputnik-georgia.ru
Ми повинні просити у Бога сили для того, щоб йти до досконалості.
З такими словами звернувся Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II до пастви під час святкової служби, повідомляє "Супутник-Грузія".
"Людина постійно перебуває в русі, піднімається вгору й опускається вниз. Попросимо Господа, щоб він дав нам силу йти сходами до досконалості. Це необхідно. Наші предки багато робили для піднесення духовності. Ми живемо у важкий час, коли добро пригнічується і на перший план виходить зло", - сказав Ілія II.
"Ми маємо стати гідними преображення", - додав він.
У зв'язку зі святом Преображення Господнього святкові служби пройшли у всіх церквах Грузії.
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